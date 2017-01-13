МИД Азербайджана недоволен приглашением карабахских КВНщиков на фестиваль в Сочи

МИД Азербайджана выражает сожаление и недовольство приглашением команд КВН, представляющих самопровозглашенный режим в Нагорном Карабахе, на 28-ой международный фестиваль КВН.
"Выражаем свое сожаление и недовольство приглашением команд КВН "С хлебом и солью" и "DeleYaman", представляющих самопровозглашенный режим в Нагорном Карабахе на 28-ой международный фестиваль международного союза "Клуба веселых и находчивых" и творческого объединения "АМИК"",- говорится в заявлении МИД.
Внешнеполитическое ведомство отмечает, что общественность Азербайджана, многочисленные любители КВН расценивают приглашение двух команд, представляющих режим, созданный Арменией на оккупированных азербайджанских территориях, как "провокационный и предвзятый шаг" и выражают резкий протест.
«Приглашение команд КВН, представляющих самопровозглашенный режим, носит целью политизации культуры и КВН, что не соответствует целям и задачам движения, а также противоречит духу стратегического партнерства между Азербайджаном и Россией», - отмечается в заявлении.
МИД подчеркивает, что созданием условий командам КВН «С хлебом и солью» и «DeleYaman» для участия на фестивале, международный союз «Клуба веселых и находчивых» и творческое объединение «АМИК» продемонстрировало недружеское отношение к Азербайджану, суверенитету и территориальной целостности страны.
В МИД подобный подход расценивают, как поддержку агрессии и оккупации территорий Азербайджана, кровавой этнической чистки, совершенной Арменией на азербайджанских территория, а также пропаганде и поощрения сепаратизма.
«Выражаем надежду на то, что международный союз «Клуба веселых и находчивых» и творческое объединение «АМИК» не допустит участия команд, ставящих целью пропаганду сепаратизма»,- отмечается в заявлении.
28-ой международный фестиваль КВН в Сочи начался 10 января и завершится 23 января.
Ф.Исазаде
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