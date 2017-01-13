Грузия в 2017-2019гг осуществит ж/д транзит 4,5 млн т туркменской нефти

Грузия в течение 2017-2019 годов осуществит транзит по своей железной дороге к черноморским портам 4,5 млн тонн туркменской нефти, говорится в сообщении на сайте АО "Грузинская железная дорога".
"В результате достигнутого соглашения (между Грузией и Туркменией - ИФ) бюджет страны ежегодно будет пополняться на 60 млн лари (около $22 млн по текущему курсу - ИФ), а также увеличится количество занятых на существующих в Грузии терминалах и в транзитной инфраструктуре", - отмечается в сообщении.
Ранее в пятницу гендиректор грузинской компании Caspian Tranzit Рати Гвимберия на пресс-конференции сообщил о том, что "удалось убедить туркменских партнеров, что будет обеспечен своевременный и безопасный транзит этого объема нефти в железнодорожном коридоре Грузии".
В свою очередь, директор Georgian Tranzit, дочерней структуры АО "Грузинская железная дорога", Давид Чирадзе отметил на пресс-конференции, что контракт с туркменской стороной 3-летний, и он предусматривает транспортировку 1,5 млн тонн нефти в год.
Транзит туркменской нефти через Грузию уже осуществлялся в 2007-2008 годах, хотя и не в таких объемах. Однако после августа 2008 года грузы из Туркмении были перенаправлены через Махачкалу в направлении порта Новороссийск. С 2013 года переговоры Грузии с Туркменией были возобновлены, после чего в 2015 году по Грузинской железной дороге была осуществлена транспортировка первой опытной партии туркменской нефти, а в 2016 году - около 1,3 млн тонн.
По данным АО "Грузинская железная дорога", транспортировка через территорию страны нефти и нефтепродуктов, традиционно занимающих лидирующие позиции в структуре грузов, в январе-ноябре 2016 года снизилась на 18,7% по сравнению с показателем аналогичного периода 2015 года, до 5 млн 4,6 тыс. тонн (45,9% общего объема перевозок).
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