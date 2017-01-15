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СНГ 15.01.2017 10:36

Несколько десятков рейсов отменены и задержаны в московских аэропортах

Московские аэропорты отменили 35 рейсов в результате снегопада в столице.

По данным сервиса "Яндекс.Расписание", в аэропортах столицы задержаны 34 рейса, еще 35 отменены.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Шереметьево, там задержаны 27 рейсов, еще 30 отменены. В Домодедово отменено пять рейсов и задержано семь рейсов. Во Внуково и Жуковском задержек и отмен рейсов нет.

Ранее столичный главк МЧС предупредил москвичей о мокром снеге, метели и сильном ветре.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МОСКВА, АВИАРЕЙСЫ, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]