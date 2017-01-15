Несколько десятков рейсов отменены и задержаны в московских аэропортах

Московские аэропорты отменили 35 рейсов в результате снегопада в столице.

По данным сервиса "Яндекс.Расписание", в аэропортах столицы задержаны 34 рейса, еще 35 отменены.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Шереметьево, там задержаны 27 рейсов, еще 30 отменены. В Домодедово отменено пять рейсов и задержано семь рейсов. Во Внуково и Жуковском задержек и отмен рейсов нет.

Ранее столичный главк МЧС предупредил москвичей о мокром снеге, метели и сильном ветре.