16 человек, в том числе шестеро детей стали жертвами падения самолета на дачный поселок в Киргизии - Минздрав

16 человек погибли в результате падения грузового самолета на жилые дома в районе бишкекского аэропорта Манас, сообщает Минздрав Киргизии.

Среди обнаруженных погибших - девять взрослых и шестеро детей, которые являются жителями дачного поселка, где упал самолет, и один член экипажа судна.

Шестерым пострадавшим оказывается помощь на месте, сообщили в министерстве.