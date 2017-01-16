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ТЭК 16.01.2017 15:11

SOCAR построила новую платформу на Нефтяных Камнях

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) завершила строительство новой стационарной платформы №620А на морском месторождении Нефтяные Камни, сообщается на сайте SOCAR.

Проект платформы был разработан институтом "Neftqazelmitadqiqatlayiha". Генподрядчиком строительных работ выступал трест "Neftqaztikinti".

«Платформа установлена на глубине моря 27 метров и рассчитана на бурение 8 скважин. Общая площадь объекта составляет 2,52 тыс. кв. метров, вес – 2,398 тыс. тонн. Платформа состоит из 7 опорных блоков, 6 разделительных секций, одной вертолетной и 10 причальных и посадочных площадок», - отмечается в информации.

Платформа разделена на производственную и жилую части, оснащена современным буровым оборудованием, специальными резервуарами для сточных и бытовых вод, системой пожаротушения и прочим необходимым оборудованием.

Суточный дебит платформы составит 105 тонн нефти и 160 тыс. тонн газа.

Месторождение Нефтяные Камни разрабатывается с 1949 года. Геологические запасы месторождения оцениваются в 365 млн тонн, из которых более 182 млн тонн составляют извлекаемые.

Н.Аббасова

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Тэги: МЕСТОРОЖДЕНИЕ, ПЛАТФОРМА, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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