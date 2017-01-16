В Азербайджане в 2016г выдано свыше 120 патентов – Госкомстандартизации

Госкомитет по стандартизации, метрологии и патентам Азербайджана в 2016 году выдал 123 патента на различные открытия, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ведомстве.

«В 2016 году были выданы 123 патента на различные открытия в сфере промышленности, из которых 108 - местным юридическим и физическим лицам, 15 – иностранным», - отметили в Госкомитете.

В 2016 году в Госреестре было зарегистрировано 1,484 тыс. торговых знаков, из которых 767 принадлежат местным физическим и юридическим лицам, 717 – зарубежным.

Госслужбой по аккредитации в 2016 году была аккредитована 81 лаборатория.

За отчетный год были утверждены и внесены в Госреестр 135 новых типов средств измерения.

А.Ахундов