Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7867 EUR   1.8959 RUR   0.03 GBR   2.1495 TRY   0.4754

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.37 Brent   55.45

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 18 Янв 19 Янв

Бизнес и законодательство 16.01.2017 17:48

В Азербайджане в 2016г выдано свыше 120 патентов – Госкомстандартизации

Госкомитет по стандартизации, метрологии и патентам Азербайджана в 2016 году выдал 123 патента на различные открытия, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ведомстве.

«В 2016 году были выданы 123 патента на различные открытия в сфере промышленности, из которых 108 - местным юридическим и физическим лицам, 15 – иностранным», - отметили в Госкомитете.

В 2016 году в Госреестре было зарегистрировано 1,484 тыс. торговых знаков, из которых 767 принадлежат местным физическим и юридическим лицам, 717 – зарубежным.

Госслужбой по аккредитации в 2016 году была аккредитована 81 лаборатория.

За отчетный год были утверждены и внесены в Госреестр 135 новых типов средств измерения.

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГКСМП, ПАТЕНТЫ, ВЫДАЧА

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]