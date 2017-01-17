Китай пообещал продолжить сотрудничество по вопросу пропавшего малазийского лайнера МН370

Власти Китая пообещали продолжить сотрудничество с Малайзией и Австралией по пропавшему в 2014 году лайнеру "Малазийских авиалиний" МН370, несмотря на то, что глубоководный поиск фрагментов самолета прекращен, сообщает во вторник агентство АП.

Представитель МИД Китая сообщил журналистам, что власти все еще "крайне обеспокоены" проблемой исчезновения лайнера и 239 человек, которые находились на борту, и большинство из которых были гражданами КНР.

Ранее Китай, Австралия и Малайзия объявили о завершении поисков пропавшего лайнера. Общая стоимость поисковых работ за три года составила 160 млн. долларов США. Прекращение поисков вызвало сильную негативную реакцию со стороны родственников пострадавших.

Лайнер "Малазийских авиалиний", вылетевший из Куала-Лумпура (Малайзия) в Пекин, пропал с экранов радаров 8 марта 2014 года через час после взлета. На его борту находились 239 пассажиров и членов экипажа.