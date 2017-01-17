Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.8045 EUR   1.9201 RUR   0.0302 GBR   2.1795 TRY   0.4756

Цена на нефть

    $/bbl WTI   - Brent   55.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 20 Янв 21 Янв

Дальнее зарубежье 17.01.2017 18:05

Китай пообещал продолжить сотрудничество по вопросу пропавшего малазийского лайнера МН370

Власти Китая пообещали продолжить сотрудничество с Малайзией и Австралией по пропавшему в 2014 году лайнеру "Малазийских авиалиний" МН370, несмотря на то, что глубоководный поиск фрагментов самолета прекращен, сообщает во вторник агентство АП.

Представитель МИД Китая сообщил журналистам, что власти все еще "крайне обеспокоены" проблемой исчезновения лайнера и 239 человек, которые находились на борту, и большинство из которых были гражданами КНР.

Ранее Китай, Австралия и Малайзия объявили о завершении поисков пропавшего лайнера. Общая стоимость поисковых работ за три года составила 160 млн. долларов США. Прекращение поисков вызвало сильную негативную реакцию со стороны родственников пострадавших.

Лайнер "Малазийских авиалиний", вылетевший из Куала-Лумпура (Малайзия) в Пекин, пропал с экранов радаров 8 марта 2014 года через час после взлета. На его борту находились 239 пассажиров и членов экипажа.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, МН370, СОТРУДНИЧЕСТВО, ПЛАНЫ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]