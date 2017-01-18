ГТК Азербайджана выявил факты занижения компанией Aksesuar реальной стоимости импортных товаров

Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана выявил новые случаи уклонения от уплаты налогов и таможенных пошлин рядом предпринимателей путем занижения в инвойсных документах реальной стоимости ввозимого в страну товара, говорится в сообщении пресс–службы ГТК.

«Изучение инвойсов, предъявленных в таможенные органы Азербайджана в последнее время рядом предпринимателями и различными компаниями в ходе импортных операций, выявили указание в них в разы заниженную стоимость товаров», - отмечается в информации.

По данным ГТК, только по двум компаниям выявлены 9 случаев занижение сумм в инвойсах на общую сумму 80 тыс. 43,06 евро, что создает условия для уклонения ими от уплаты налогов и таможенных пошлин. При этом в 8 случаях фигурирует торгово-промышленная компания «Aksesuar»

Список компаний представлен по ссылке: http://customs.gov.az/az/news-3150.html.

Н.Аббасова