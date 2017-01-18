Безопасность и стабильность играет важную роль в развитии Азербайджана – президент ВЭФ

Безопасность и стабильность в Азербайджане играет важную роль в развитии страны, заявил основатель и президент Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в кулуарах ВЭФ в Давосе встретился с К.Швабом.
«Безопасность и стабильность играет важную роль в развитии Азербайджана. За последние годы в Азербайджане проделаны большие работы»,- приводит слова К.Шваба официальный сайт президента Азербайджана.
Он также высоко оценил атмосферу толерантности, царящую в Азербайджане.
И.Алиев, в свою очередь, отметил, что между Азербайджаном и ВЭФ построены плодотворные связи сотрудничества, которые полностью соответствуют целям форума по улучшению ситуации в странах мира.
Глава государства также отметил, что в Азербайджане осуществляются важные меры по установлению безопасности и стабильности.
«Благоприятное географическое расположение Азербайджана позволяет стране успешно реализовать крупные транснациональные проекты, в том числе, транспортные – «Север-Юг» и «Восток-Запад» и другие»,- приводит слова И.Алиева официальный сайт президента.
Он также рассказал своему собеседнику о процессах развития в Азербайджане за последние годы.
И.Алиев подчеркнул, что Азербайджан вступил в новый этап развития, а также в стране предпринимаются действенные меры по диверсификации экономики и экспорта.
Ф.Исазаде
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