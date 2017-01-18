Безопасность и стабильность играет важную роль в развитии Азербайджана – президент ВЭФ

Безопасность и стабильность в Азербайджане играет важную роль в развитии страны, заявил основатель и президент Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в кулуарах ВЭФ в Давосе встретился с К.Швабом.

«Безопасность и стабильность играет важную роль в развитии Азербайджана. За последние годы в Азербайджане проделаны большие работы»,- приводит слова К.Шваба официальный сайт президента Азербайджана.

Он также высоко оценил атмосферу толерантности, царящую в Азербайджане.

И.Алиев, в свою очередь, отметил, что между Азербайджаном и ВЭФ построены плодотворные связи сотрудничества, которые полностью соответствуют целям форума по улучшению ситуации в странах мира.

Глава государства также отметил, что в Азербайджане осуществляются важные меры по установлению безопасности и стабильности.

«Благоприятное географическое расположение Азербайджана позволяет стране успешно реализовать крупные транснациональные проекты, в том числе, транспортные – «Север-Юг» и «Восток-Запад» и другие»,- приводит слова И.Алиева официальный сайт президента.

Он также рассказал своему собеседнику о процессах развития в Азербайджане за последние годы.

И.Алиев подчеркнул, что Азербайджан вступил в новый этап развития, а также в стране предпринимаются действенные меры по диверсификации экономики и экспорта.

Ф.Исазаде