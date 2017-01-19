В США стартуют мероприятия в связи с инаугурацией Дональда Трампа

Ряд торжественных и официальных мероприятий пройдут в четверг в США в связи с запланированной на 20 января инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа.
Так, в 10:35 по местному времени (18:35 мск) в Мемориале Линкольна состоится концерт Voices of the People, в котором выступят многие хоры и оркестры.
После этого, в 15:30 (23:30 мск) Д.Трамп и избранный вице-президент США Майк Пенс примут участие в церемонии возложения венков на Арлингтонском Национальном кладбище, чтобы почтить память ветеранов США. Церемония продлится около получаса.
На вечер четверга - 16:00 (00:00 мск) запланирована вторая часть концерта в Мемориале Линкольна. Второй акт получил название Make America Great Again! Welcome Celebration ("Снова сделаем Америку великой! Приветственное празднование").
Во время второй части концерта ожидаются выступления Д.Трампа и М.Пенса.
В концерте примут участие американская рок-группа 3 Doors Down, Джон Войт, Дженнифер Холлидей, группа The Piano Guys, Ли Гринвуд, ди-джей RaviDrums. Хедлайнерами праздничного вечера станут кантри-музыканты Тоби Кейт и Ли Гринвуд.
По окончании концерта ожидается праздничный фейерверк, подготовленный компанией знаменитой семьи Груччи, которая считается одной из лучших мировых пиротехнических фирм.
Компания Груччи проводила фейерверки для инаугураций президентов США, начиная с Рональда Рейгана. Кроме того, они готовили пиротехнические шоу для столетия Статуи Свободы, Олимпийских Игр в Лейк-Плэсиде, Лос-Анджелесе, Солт-Лейк-Сити и множества других мероприятий.
Ряд СМИ напоминают, что многие мировые знаменитости отказались от участия в концерте. Среди них - сэр Элтон Джон, Селин Дион, Андреа Бочелли.
Сам Д.Трамп с юмором отнесся к планам ряда политиков и звезд Голливуда бойкотировать его инаугурацию.
"Пусть они (отказавшиеся от приглашения конгрессмены - ИФ) не приходят, у нас и так катастрофически мест не хватает. Только пусть вернут билеты", - пошутил Д.Трамп в беседе с ведущей телеканала "Фокс-ньюс".
Отвечая на вопрос о том, как он относится к решению некоторых голливудских звезд не приходить на церемонию, Д.Трамп ответил: "главная мировая звезда будет там". Он отказался подтвердить, что имеет в виду себя.
"Да, и Барак Обама там будет", - добавил он
Д.Трамп победил на президентских выборах 8 ноября прошлого года. 19 декабря американские выборщики утвердили Д.Трампа в статусе главы государства, а 6 января победу республиканца утвердил Конгресс США.
Инаугурация Д.Трампа пройдет в пятницу, 20 января.
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