Официальные курсы Центробанка: 1,8311 AZN/$1, 1,9483 AZN/1EUR

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 19 января установил на уровне 1,8311 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 19 января ЦБА установил на уровне 1,9483 манат/1EUR.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 19 января Центробанк установил на уровне 0,0308 манат/1RUB.

Н.Аббасова