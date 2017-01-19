МИД Израиля предложил Баку публичные извинения блогера Лапшина в обмен на снятие обвинений - СМИ

Министерство иностранных дел Израиля передало властям Азербайджана предложение по выходу из кризиса, связанного с арестом блогера Александра Лапшина в Минске по запросу Баку из-за посещения Нагорного Карабаха, сообщает издание Haaretz.
Обозреватель издания Барак Равид утверждает, что А.Лапшин дал свое согласие на подобный формат и подготовил письмо с извинениями.
Б.Равид со ссылкой на высокопоставленный источник в МИДе отмечает, что подобное решение позволяет замять скандал к удовлетворению всех вовлеченных сторон – Израиля, Азербайджана, Беларуси и России.
В отношении А.Лапшина Следственным управлением по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры Азербайджана возбуждено уголовное дело по статьям 281.2 «Неоднократные публичные призывы, направленные против государства» и 318.2 «Незаконное пересечение государственной границы Азербайджана, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения» УК Азербайджана. Указанные статьи УК предусматривают наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 8 лет.
В сообщении отмечается, что являющийся гражданином отдельных государств А.Лапшин без получения официального разрешения азербайджанской стороны в апреле 2011 года и октябре 2012 года незаконно посещал оккупированные территории Азербайджана, нарушив, таким образом, положения законов «О государственной границе Азербайджанской Республики» и «О паспортах» АР. Он также обвиняется в публикациях в социальной сети на сайте http//puerrtto.livejournal.com антиазербайджанских информаций, ставящих под сомнение территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.
В своих обращениях от 6 апреля и 29 июня 2016 года А.Лапшин выступил с призывами признать «независимость» самопровозглашенного режима Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики.
А.Азизов
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