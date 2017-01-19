ОБСЕ посчитала избирательную систему США по многим пунктам не соответствующей международным стандартам

ОБСЕ подготовила отчет по итогам выборов в США, в котором назвала американскую избирательную систему крайне дезинтегрированной и по многим пунктам не соответствующей международным стандартам, заявил директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Михаэль Линк.
В интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke, опубликованном в четверг, М.Линк сказал, в частности, что в каждом штате действует различное избирательное законодательство и разная практика использования новых технологий, а во многих штатах бывшие заключенные и еще отбывающие наказание вовсе лишены избирательного права.
В отчете, подготовленном командой наблюдателей ОБСЕ по итогам выборов в США, говорится также о необходимости сделать финансовую систему избирательной кампании более прозрачной. Кроме того, при всех попытках обеспечить безопасность электронной системы выборов использовалось много устаревших компьютеров, не соответствующих международным стандартам.
М.Линк подверг критике избранного президента США Дональда Трампа за то, что он "сознательно и неоднократно преступал границы риторики ненависти".
"То, что он при этом смог добиться успеха, создает опасный прецедент", - подчеркнул глава БДИПЧ, которого цитирует радиостанция "Дойче велле".
"Международное сообщество ожидает, что Соединенные Штаты будут подавать хороший пример и в этой области", - заявил М.Линк.
Баку поддерживает палестинский народ в борьбе за независимость – глава МИД
Глава Совета прессы Азербайджана предложил законодательно регулировать деятельность блогеров
Глава МИД Азербайджана призвал страны ОИС оказать поддержку мусульманам в Мьянме
Азербайджану необходимо ускорить принятие Кодекса о конкуренции
CEO нефтетрейдеров Gunvor и Mercuria ожидают колебания цен на нефть в диапазон $50-60 в 2017г
Первый зампредправления Kapital Bank с февраля возглавит Бизнес-группу PASHA Holding
Восковая фигура Трампа сменила фигуру Обамы в лондонском Музее мадам Тюссо
Турпоток из Катара в Азербайджан в 2016г увеличился в 5,5 раза
Пол Маккартни попытается отсудить права на песни The Beatles у Sony
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Срочные манатные вклады розничных клиентов ВТБ (Азербайджан) увеличились на 79%
Государственной Администрации Гражданской Авиации Азербайджанской Республики – 10 лет
Компания Bakcell провела учебно-просветительское мероприятие для родителей детей с ограниченными возможностями.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии