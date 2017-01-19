В школе на востоке Москвы возник пожар - источник

Более 200 человек эвакуировано из школы на востоке Москвы в связи с пожаром, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Из-за пожара в комнате охраны, в школе №1925, расположенной по адресу Мячковский бул.25, проводится 100% эвакуация", - сказал собеседник "Интерфаксу".

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.