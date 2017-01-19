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СНГ 19.01.2017 14:27

В школе на востоке Москвы возник пожар - источник

Более 200 человек эвакуировано из школы на востоке Москвы в связи с пожаром, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Из-за пожара в комнате охраны, в школе №1925, расположенной по адресу Мячковский бул.25, проводится 100% эвакуация", - сказал собеседник "Интерфаксу".

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МОСКВА, ШКОЛА, ПОЖАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]