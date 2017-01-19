Осеевский возглавил Наблюдательный совет VTB Bank (Azerbaijan)

Новый состав Наблюдательного Совета банка VTB Bank (Azerbaijan) возглавил Михаил Осеевский, отмечается в сообщении банка.

С.Осеевский занимает должность заместителя президента-председателя правления банка ВТБ.

"Заместителями председателя Наблюдательного Совета (НС) банка назначены Анна Шумейко и Рашад Расуллу. В состав НС также вошли представители акционеров банка: Мусеиб Алиев и Горхмаз Агаев из AtaHolding, а также Сергей Царев и Дмитрий Попов из ВТБ", - отмечается в сообщении.

М.Осеевский родился в 1960 году в городе Ленинград. В банке ВТБ работает с 2012 года. Входит в состав наблюдательных советов ВТБ24 и ВТБ (Грузия), также является членом совета директоров банков ВТБ (Казахстан) и ВТБ (Беларусь).

В ноябре 2008 года Центральный банк Азербайджана одобрил сделку по приобретению российским Внешторгбанком (ВТБ) 51% акций азербайджанского AF-Bank. В структуре акционеров VTB Bank (Azerbaijan) 51% акций принадлежат ПАО Банк ВТБ, 48,99% - группе компаний AtaHolding, 0,01% - физическому лицу.

А.Азизов