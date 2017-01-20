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Дальнее зарубежье 20.01.2017 12:15

Акция против Трампа с участием мэра и известных актеров прошла в Нью-Йорке

Нью-йоркский градоначальник Билл де Блазио, американские актеры Роберт де Ниро, Алек Болдуин, Марк Руффало, кинорежиссер-документалист Майкл Мур и другие приняли участие в акции протеста против избранного президента США Дональда Трампа.

Акция началась в четверг в 18:00 по местному времени в Нью-Йорке с зачитывания выдуманных сообщений из "Твиттера" от лица избранного президента актером Робертом де Ниро. За ним последовали выступления М.Мура, А.Болдуина, мэра Нью-Йорка Б.де Блазио, М.Руффало и других.

М.Мур назвал Д.Трампа "социопатом" и выразил мнение, что "он не продержится четыре года". Режиссер призвал к объявлению "100 дней протеста" против Д.Трампа с момента начала его президентства.

Кроме того, М.Мур призвал к массовой организованной акции протеста в связи с церемонией инаугурации Д.Трампа в пятницу.

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Тэги: США, НЬЮ/ЙОРК, ТРАМП, ПРОТЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]