Акция против Трампа с участием мэра и известных актеров прошла в Нью-Йорке

Нью-йоркский градоначальник Билл де Блазио, американские актеры Роберт де Ниро, Алек Болдуин, Марк Руффало, кинорежиссер-документалист Майкл Мур и другие приняли участие в акции протеста против избранного президента США Дональда Трампа.
Акция началась в четверг в 18:00 по местному времени в Нью-Йорке с зачитывания выдуманных сообщений из "Твиттера" от лица избранного президента актером Робертом де Ниро. За ним последовали выступления М.Мура, А.Болдуина, мэра Нью-Йорка Б.де Блазио, М.Руффало и других.
М.Мур назвал Д.Трампа "социопатом" и выразил мнение, что "он не продержится четыре года". Режиссер призвал к объявлению "100 дней протеста" против Д.Трампа с момента начала его президентства.
Кроме того, М.Мур призвал к массовой организованной акции протеста в связи с церемонией инаугурации Д.Трампа в пятницу.
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