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Внешняя политика 20.01.2017 11:27

Баку подтверждает скорое начало переговоров с Евросоюзом для подписания нового соглашения о сотрудничестве

Переговоры по достижению нового соглашения между Баку и Европейским Союзом начнутся в ближайшее время, заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедкулиев.

«В ближайшее время ожидается начало переговоров по подписанию нового соглашения между Азербайджаном и Евросоюзом», - сказал М.Мамедкулиев в пятницу журналистам.

Он отметил, что в настоящее время продолжается процесс формирования делегации Азербайджана на переговорах.

М.Мамедкулиев добавил, что в первом полугодии в Женеве пройдет очередной раунд переговоров по вступлению Азербайджана во Всемирную торговую организацию.

Ранее глава бакинского офиса ЕС Малена Мард заявила, что Азербайджан и Евросоюз начнут переговоры по проекту соглашения о стратегическом партнерстве в ближайшие несколько недель.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕВРОСОЮЗ, СОГЛАШЕНИЕ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]