До 2,5 тыс. боевиков насчитывается у афганско-таджикской границы - глава МВД Таджикистана

Численность боевиков террористических групп, находящихся в приграничных с Таджикистаном районах Афганистана достигает 2,5 тысяч человек, сообщил таджикский министр внутренних дел Рамазон Рахимзода.

На пресс-конференции в пятницу он рассказал, что в настоящее время обстановка на границе с Афганистаном стабильная, но есть информация о скоплениях групп террористов.

"Мы вместе с афганскими властями отслеживаем деятельность этих групп, с тем, чтобы не позволить их перемещение на территорию Таджикистана", - подчеркнул министр

Отвечая на вопрос об общей численности боевиков на территории Афганистана, министр сказал: "Я не могу посчитать каждого из тех, кто входит в экстремистские группы, но, по моим предположениям, в Афганистане находится от 10 до 15 тыс. членов экстремистских групп".