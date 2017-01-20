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СНГ 20.01.2017 19:30

До 2,5 тыс. боевиков насчитывается у афганско-таджикской границы - глава МВД Таджикистана

Численность боевиков террористических групп, находящихся в приграничных с Таджикистаном районах Афганистана достигает 2,5 тысяч человек, сообщил таджикский министр внутренних дел Рамазон Рахимзода.

На пресс-конференции в пятницу он рассказал, что в настоящее время обстановка на границе с Афганистаном стабильная, но есть информация о скоплениях групп террористов.

"Мы вместе с афганскими властями отслеживаем деятельность этих групп, с тем, чтобы не позволить их перемещение на территорию Таджикистана", - подчеркнул министр

Отвечая на вопрос об общей численности боевиков на территории Афганистана, министр сказал: "Я не могу посчитать каждого из тех, кто входит в экстремистские группы, но, по моим предположениям, в Афганистане находится от 10 до 15 тыс. членов экстремистских групп".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, АФГАНИСТАН, ГРАНИЦА, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]