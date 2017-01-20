Россия выдала Италии мафиози Джемо

Российская сторона передала итальянским правоохранителям криминального авторитета Джемала Микеладзе, подозреваемого в создании преступного сообщества.

"Сотрудниками ФСИН России и НЦБ Интерпола России осуществлена экстрадиция гражданина Грузии Джемала Микеладзе", - сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, Д.Микеладзе передан компетентным органам Италии, которые разыскивали его для привлечения к уголовной ответственности за организацию и участие в транснациональной криминальной ассоциации в Италии, нацеленной на совершение квартирных краж, вымогательств, взяточничества, отмывания незаконно добытых денег, фальсификацию документов.

И.Волк сообщила, что передача разыскиваемого состоялась в международном аэропорту "Шереметьево".

О задержании в Кемеровской области так называемого "вора в законе" Джемала Микеладзе, именуемого в преступной среде как "Джемо", сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре МВД РФ 3 марта 2016 года. "Задержанный находится в международном розыске по подозрению в создании на территории Италии транснационального преступного сообщества мафиозного типа", - отметили тогда в МВД.

До марта 2016 года "Джемо" отбывал наказание в одной из кемеровских колоний за незаконный оборот наркотиков.

"Ранее его экстрадиции препятствовало наличие российского гражданства, однако в ходе проведения проверки выяснилось, что оно было получено с нарушением действующего законодательства", - добавили в пресс-центре.

1 марта 2016 года в соответствии с Европейской конвенцией о выдаче Д.Микеладзе был заключен под стражу для обеспечения выдачи правоохранительным органам Италии.