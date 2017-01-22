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СНГ 22.01.2017 14:05

Порошенко категорические отвергает идею отказа от Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал идею некоторых политиков касательно отказа от Донбасса.

"Как не прискорбно говорить об этом в День соборности, но у нас есть политические силы, которые в тщательно завуалированной форме предлагают нам отказаться от Донбасса... Хочу адресовать этим политикам вопрос: господа, а вы собирали эти территории, чтобы ими разбрасываться?", - заявил он на торжествах по случаю Дня соборности Украины в воскресенье в Киеве.

П.Порошенко отметил, что эти политические силы призывают "вести себя с жителями оккупированных районов, как будто они уже не наши украинские граждане".

"Такая стратегия 100% до мира не приведет. Цель России - не Донецк или Луганск, цель России - вся Украина" - подчеркнул президент.

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Тэги: УКРАИНА, ПОРОШЕНКО, ДОНБАСС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]