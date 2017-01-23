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Финансы 23.01.2017 10:54

Турецкая «дочка» SOCAR планирует провести IPO после 2020г

Компания SOCAR Turkiye Enerji (дочерняя структура компании SOCAR, Госнефтекомпании Азербайджана) планирует после 2020 года осуществить первичное публичное предложение (IPO), заявил глава SOCAR Turkiye Enerji Заур Гахраманов в интервью турецкой газете "Dunya".

«Наша цель провести IPO на международных рынках сразу после завершения к концу 2020 года больших инвестиционных вложений в Турцию. Наряду со Стамбульской биржей, это может быть Лондонская или Гонконгская биржа, будем решать по ситуации», - отметил З.Гахраманов.

Он напомнил, что в настоящее время у инвесторов находится только 13% акций SOCAR Turkiye Enerji.

Компания SOCAR Turkiye Enerji является владельцем контрольного пакета акций нефтехимического комплекса Турции Petkim Petrokimya Holding. Компания также в Турции осуществляет строительство нефтеперерабатывающего завода «STAR», контейнерного терминала, электростанции, поставки газа на внутренний рынок и разведку залежей нефти.

Н.Аббасова

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Тэги: SOCAR/TURKIYE, IPO, ПЛАНЫ


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Турецкая «дочка» SOCAR планирует в 2020 году провести IPO

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