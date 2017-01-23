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Дальнее зарубежье 23.01.2017 11:27

SEC проверяет правильность раскрытия Yahoo информации о хакерских атаках

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC США проводит расследование в отношении Yahoo! Inc.: регулятор считает, что компания могла и должна была сообщить инвесторам о двух хакерских атаках раньше, чем это произошло в действительности, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, SEC запросила соответствующие материалы у Yahoo еще в декабре.

Правила SEC требуют раскрытия информации о рисках кибербезопасности, как только становится понятно, что они могут существенным образом повлиять на инвесторов и отношения с ними.

Скорее всего, в центре расследования окажется взлом данных 2014 года, в результате которого злоумышленники украли личные данные не менее 500 млн пользователей Yahoo. Компания раскрыла сведения об этой атаке лишь в сентябре 2016 года и до сих пор не объяснила, почему ей понадобилось на это два года и кто принимал соответствующие решения.

В декабре 2016 года Yahoo также сообщила, что "недавно обнаружила" похищение данных более 1 млрд пользователей в августе 2013 года.

Как отмечают источники WSJ, расследование SEC находится на начальных стадиях, пока неясно, приведет ли оно к принятию каких-либо мер в отношении Yahoo.

Подобные расследования являются рутиной для SEC, пишет издание, напоминая о деле Target Corp. В 2013 году компьютерные системы Target были взломаны, хакеры получили доступ к данным о карточных счетах 70 млн клиентов ритейлера. Компания раскрыла сведения об инциденте в течение нескольких недель, а затем регулярно информировала инвесторов о ходе расследования. SEC пришла к выводу, что действия Target не требуют ее вмешательства.

До сих пор SEC ни разу не возбуждала иск против какой-либо компании за нарушение правил раскрытия данных о кибератаках и соответствующих рисках, поскольку определение существенности вопроса является расплывчатым.

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Тэги: США, YAHOO, ХАКЕРЫ, SEC


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]