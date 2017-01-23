Зимняя сессия ПАСЕ начинает работу в Страсбурге

Зимняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) начинает в понедельник работу в Страсбурге.
"В состав делегации Азербайджана, возглавляемой Самедом Сеидовым, входят парламентарии Рафаэль Гусейнов, Сабир Гаджиев, Ровшан Рзаев, Сахиба Гафарова, Ганира Пашаева, Севиндж Фаталиева, Вюсал Гусейнов, Муслим Мамедов и Эльхан Сулейманов", сообщает пресс-служба Милли Меджлиса.
В повестку дня сессии включены вопросы, касающиеся итогов прошедших в Болгарии президентских и в Македонии парламентских выборов, гуманитарного кризиса в Газе, деятельности демократических институтов в Украине, ситуации в Ливане, обеспечения безопасности Европы и т.д.
Европейские парламентарии обсудят выполнение обязательств, взятых на себя Германией, Францией, Финляндией, Данией, Австрией и Чехией перед ПАСЕ.
Р.Бабаев
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