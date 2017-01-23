Агролизинг в 2016г сдал в лизинг свыше 4 тыс. единиц сельхозтехники

ОАО "Агролизинг" в 2016 году сдало в лизинг на льготных условиях 4,062 тыс. единиц сельскохозяйственной техники, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве сельского хозяйства.
В лизинг сельхозтехнику в 2016 году в Азербайджане получили 1,5 тыс. предпринимателей.
"В 2016 году предпринимателям было передано в лизинг 67 зерноуборочных комбайнов, 75 хлопкоуборочных комбайнов, 1,129 тыс. тракторов, 3 экскаватора, остальное – прочая сельхозтехника", - отметили в министерстве.
В целом, за период с 2005 года по 1 января 2017 года общество передало в лизинг предпринимателям 22,152 тыс. единиц сельхозтехники, в том числе 790 зерноуборочных комбайнов, 7,434 тыс. тракторов, 133 экскаватора, 13,72 тыс. единиц прочей техники.
ОАО "Агролизинг" входит в структуру министерства сельского хозяйства Азербайджана.
А.Ахундов
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