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АПК 23.01.2017 15:59

Агролизинг в 2016г сдал в лизинг свыше 4 тыс. единиц сельхозтехники

ОАО "Агролизинг" в 2016 году сдало в лизинг на льготных условиях 4,062 тыс. единиц сельскохозяйственной техники, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве сельского хозяйства.

В лизинг сельхозтехнику в 2016 году в Азербайджане получили 1,5 тыс. предпринимателей.

"В 2016 году предпринимателям было передано в лизинг 67 зерноуборочных комбайнов, 75 хлопкоуборочных комбайнов, 1,129 тыс. тракторов, 3 экскаватора, остальное – прочая сельхозтехника", - отметили в министерстве.

В целом, за период с 2005 года по 1 января 2017 года общество передало в лизинг предпринимателям 22,152 тыс. единиц сельхозтехники, в том числе 790 зерноуборочных комбайнов, 7,434 тыс. тракторов, 133 экскаватора, 13,72 тыс. единиц прочей техники.

ОАО "Агролизинг" входит в структуру министерства сельского хозяйства Азербайджана.

А.Ахундов

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Тэги: СЕЛЬХОЗТЕХНИКА, ЛИЗИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]