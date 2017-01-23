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ТЭК 23.01.2017 16:05

Азербайджан за 11 месяцев 2016г увеличил экспорт газа в Турцию на 6%

Азербайджан в январе-ноябре 2016 года экспортировал в Турцию 5 млрд 885,36 млн кубометров газа в рамках Стадии-1 разработки месторождения Шах-Дениз, что на 5,6% больше показателя аналогичного периода 2015 года, отмечается в данных Совета по регулированию энергорынка Турции (EPDK).

Согласно данным, в ноябре 2016 года Азербайджан экспортировал в Турцию 576,76 млн кубометров газа. В общем объеме поставок газа в Турцию посредством трубопроводов за отчетный месяц на долю азербайджанского газа пришлось 15,1%, остальное составили поставки газа из Ирана и России.

По данным EPDK, в 2015 году поставки азербайджанского газа в Турцию составили 6 млрд 168,68 млн кубометров.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта «Шах-Дениз» являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), «ЛУКОЙЛ» (10%), NICO (10%), TPAO (19%).

В рамках «Стадии-1» заключены соглашения о продажах газа между Турцией, Азербайджаном и Грузией. Для экспорта азербайджанского газа в Турцию построен Южно-кавказский трубопровод протяженностью 690 км (442 км на территории Азербайджана и 248 км на территории Грузии).

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ГАЗ, ЭКСПОРТ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]