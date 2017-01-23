Азербайджан и Совет сотрудничества стран Персидского залива проведут в 2017 году стратегический форум в Баку

Азербайджан и Совет сотрудничества стран Персидского залива планируют в первом полугодии 2017 года провести в Баку стратегический и экономический форум, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

«Азербайджан и ССЗ планируют провести стратегический и экономический форум в первом полугодии 2017 года в Баку. Целью форума является определение совместных проектов для развития взаимного и плодотворного сотрудничества и поощрения прямых контактов между деловыми кругами в сфере экономики, торговли, инвестиций, энергетики, туризма, АПК, продовольственной безопасности, транспорта, культуры и спорта», - говорится в сообщении МИД.

Азербайджан и Совет сотрудничества стран Персидского залива сотрудничают с июня 2013 года.

Ф.Исазаде