Эстония выступает против отмены антироссийских санкций и за безвизовый режим с Украиной

Эстония поддерживает санкции против России и выступает за отмену виз ЕС для граждан Украины, заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid).

"Санкции против России должны сохраняться до полного выполнения Минских соглашений", - заявила она в понедельник в Таллине по итогам встречи с президентом Украины Петром Порошенко,

Комментируя отношения Украины и ЕС, она поддержала "возможно быстрое" предоставление Украине визовой свободы.

"Мы хотим, чтобы практическое сотрудничество между ЕС и восточными партнерами углублялось и для этого следует предпринять реальные шаги. Восточное партнерство будет для Эстонии приоритетом во время председательства в ЕС (во второй половине 2017 года - ИФ)", - отметила К.Кальюлайд.

К.Кальюлайд пообещала продлить оказание помощи в проведении реформ на Украине: "Украина нуждается в нашей поддержке, понимании и помощи. У каждого государства есть право самому решать свою судьбу".

П.Порошенко, в свою очередь, поблагодарил Эстонию за оказание помощи его стране, в том числе в восстановительном лечении 40 раненых украинских военнослужащих.