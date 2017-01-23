Германские ультраправые не исключат члена партии за критику мемориала жертвам Холокоста

Немецкая правая популистская партия "Альтернатива для Германии" не исключит своего члена Бьорна Хеке за критику берлинского памятника жертвам Холокоста и призыв прекратить заглаживать вину за нацистское прошлое, сообщило агентство АП.

"Нам нужно развернуться на 180 градусов в политике памяти", - сказал Б.Хеке на выступлении во вторник.

Исполнительный совет партии по результатам голосования 10 против троих решил принять "дисциплинарные меры" против Бьорна Хеке, сообщили немецкие СМИ.

По данным агентства АП, перед выборами в сентябре лидер партии АдГ Фрауке Петри назвала Б.Хёке "бременем партии" после того, как он упомянул памятник жертвам Холокоста как "монумент позора в сердце столицы".

Как сообщает агентство АП, Центральный совет евреев в Германии выразил возмущение, говоря, что Б.Хёке топчет память 6 млн евреев, погибших во время Холокоста от рук нацистов.

Данные опроса газеты "Бильд" в воскресенье показали, что 61% немцев проголосовали за исключение Б.Хёке из партии.