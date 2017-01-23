Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.8311 EUR   1.9659 RUR   0.0307 GBR   2.2728 TRY   0.4871

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.42 Brent   55.49

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 25 Янв 26 Янв

Дальнее зарубежье 23.01.2017 19:03

Германские ультраправые не исключат члена партии за критику мемориала жертвам Холокоста

Немецкая правая популистская партия "Альтернатива для Германии" не исключит своего члена Бьорна Хеке за критику берлинского памятника жертвам Холокоста и призыв прекратить заглаживать вину за нацистское прошлое, сообщило агентство АП.

"Нам нужно развернуться на 180 градусов в политике памяти", - сказал Б.Хеке на выступлении во вторник.

Исполнительный совет партии по результатам голосования 10 против троих решил принять "дисциплинарные меры" против Бьорна Хеке, сообщили немецкие СМИ.

По данным агентства АП, перед выборами в сентябре лидер партии АдГ Фрауке Петри назвала Б.Хёке "бременем партии" после того, как он упомянул памятник жертвам Холокоста как "монумент позора в сердце столицы".

Как сообщает агентство АП, Центральный совет евреев в Германии выразил возмущение, говоря, что Б.Хёке топчет память 6 млн евреев, погибших во время Холокоста от рук нацистов.

Данные опроса газеты "Бильд" в воскресенье показали, что 61% немцев проголосовали за исключение Б.Хёке из партии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, ПРАВЫЕ, СКАНДАЛ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]