Президент Украины Петр Порошенко внес изменения в военно-административное деление территории Украины, введя еще одну военно-воздушную зону ("Восток").
Соответствующий указ от 23 января обнародован на сайте главы государства. Документ вступает в силу со дня опубликования.
"Воздушное пространство Украины делится на четыре военно-воздушные зоны и один отдельный военно-воздушный район, границами которых являются условные вертикальные поверхности, проходящие по линии государственной границы Украины на суше, море, реках, озерах и других водоемах и по прямым линиям между определенными географическими точками с учетом воздушного пространства над временно оккупированной территории Украины. Военно-воздушные зоны являются зонами ответственности воздушных командований "Запад", "Центр", "Восток" и "Юг", - говорится в указе.
В изменениях также указаны границы этих военно-воздушных зон.
Согласно предыдущему указу (февраль 2016 г.), воздушное пространство Украины делится на три военно-воздушные зоны и один отдельный военно-воздушный район, которые являются районом ответственности воздушных командований "Запад", "Юг" и "Центр".
Как разъяснил агентству "Интерфакс-Украина" представитель пресс-службы Воздушных сил Украины Дмитрий Струтинский, данный указ не предполагает перегруппировку или усиление ВС ВСУ.
"Раньше воздушное пространство Украины разделялось на три военно-воздушные части. В связи с тем, что в 2016 году было создано командование "Восток" (их стало четыре), для улучшения координации и контроля за воздушным пространством, для охраны и обороны воздушного пространства Украины, было сделано данное разграничение", - сказал он.
При этом Д.Струтинский уточнил, что "в целом, зона как делилась, так и будет делиться, просто командованию "Восток" отдали те территории, которыми раньше управляли другие командования".
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