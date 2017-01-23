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Дальнее зарубежье 23.01.2017 20:57

Командующий ВМС Эстонии и капитан минного тральщика покинули свои должности из-за контрабанды сигарет, вина и пива

Командующий военно-морскими силами Эстонии капитан военно-морского флота Стена Сеппера (Sten Sepper) и командир противоминного тральщика Sakala капитан третьего ранга Отт Лаанеметс (Ott Laanemets) освобождены от занимаемых должностей и переведены на значительно менее ответственные посты, сообщил в понедельник на парламентских слушаниях министр обороны Эстонии Маргус Цахкна (Margus Tsahkna).

Отвечая на депутатский запрос о чрезвычайном случае на тральщике, на котором была обнаружена большая партия контрабандного алкоголя и табачных изделий, министр сообщил, что по этому делу возбуждено уголовное дело, которое ведет налогово-таможенный департамент таможни. Ведется также и административное расследование, которое проводит военная полиция.

Министр добавил, что "если следствие, а позже и суд решат, что есть основания освободить их от службы, то это будет сделано".

"Этот конкретный инцидент получил суровую моральную и этическую оценку со стороны Сил обороны. Конкретные обстоятельства расследуются, как это предусмотрено законом", - отметил министр.

В то же время направившие депутатский запрос народные избранники отметили, что "это далеко не первый случай, когда военно-морские силы Эстонии нарушают закон".

Как сообщалось ранее, 17 ноября 2016 года на минном тральщике Sakala, который входит в состав первой постоянной группы минных тральщиков НАТО (SNMCMG1), следователи налогово-таможенного департамента Эстонии при заходе корабля в Таллинский порт обнаружили 56 ящиков сигарет и примерно тысячу литров крепких алкогольных напитков, около 300 литров вина и более 400 литров пива. На пачках сигарет и бутылках алкоголя отсутствовали акцизные марки.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ВМС, СКАНДАЛ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]