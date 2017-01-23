Трамп подписал указ об отказе США от Транстихоокеанского партнерства

Президент США Дональд Трамп подписал указ об отказе США от участия в Транстихоокеанском партнерстве (ТТП), сообщает агентство Bloomberg.

"То, что мы сейчас сделали - большое дело для американских рабочих", - заявил он после подписания документа.

Представители США и еще 11 государств договорились о создании зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) 5 октября 2015 года, однако до сих пор это соглашение не было ратифицировано.

Целью подписания договора о ТТП являлось создание зоны свободной торговли АТР с участием 12 государств: Австралии, Брунея, Вьетнама, Канады, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Перу, Сингапура, США, Чили, Японии, на долю которых приходится порядка 40% общего объема мировой торговли.

В ходе предвыборной кампании Д.Трамп обещал подписать указы об изменении политики США в сфере внешней торговли в первые дни на посту президента США.

Как ожидается, в ближайшее время он официально уведомит Канаду и Мексику о желании пересмотреть условия Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA), подписанного Биллом Клинтоном и вступившего в силу в 1994 году.

В минувшее воскресенье Д.Трамп сообщил, что намерен начать переговоры с лидерами двух стран о модификации соглашения.