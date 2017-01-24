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ТЭК 24.01.2017 13:54

Третье заседание Консультативного совета по ЮГК состоится 23 февраля в Баку

Очередное, третье, заседание Консультативного совета (КС) по проекту создания «Южного газового коридора» (ЮГК) состоится 23 февраля 2017 года в Баку , отмечается в сообщении пресс-службы Минэнерго республики.

«В рамках подготовки к заседанию КС министерство энергетики Азербайджана осуществило ряд работ и обсуждений. Уточнен список участников заседания, направлены приглашения для участия в этой встрече министрам энергетики стран-участниц ЮГК (Азербайджан, Грузия, Турция, Италия, Греция, Албания и Болгария) и стран Балканского региона», - подчеркивается в информации.

Приглашения также направлены вице-президенту по Еврокомиссии по энергосоюзу Марошу Шефчовичу, руководителям международных финансовых институтов и представителям прочих заинтересованных стран.

«Уже составлены первичные проекты программы и повестка дня 3-го заседания Консультативного совета по ЮГК, готовятся окончательные варианты этих документов. Азербайджан также проводит определенную работу по подготовке к заседанию КС посредством посольств Азербайджана в иностранных государствах», - отмечается в информации.

Как сообщалось ранее, первое заседание КС по ЮГК состоялось в Баку в феврале 2015 года, второе – в феврале 2016 года в Баку.

Проект «Южного газового коридора» предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в начале 2020 года в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции. Стоимость проекта оценивается более $40 млрд.

Н.Аббасова

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Тэги: ЮГК, СОВЕТ, ЗАСЕДАНИЕ


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