Очередное заседание Консультативного совета по ЮГК пройдет в Баку в начале марта - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что очередное заседание Консультативного совета по проекту Южный газовый коридор (ЮГК) пройдет в Баку в начале марта.

Об этом Алиев заявил в среду в интервью азербайджанским телеканалам.

По его словам, Азербайджан активно сотрудничает с ЕС в вопросах поставок газа и организации поставок «зеленой» энергии. «Наш экспорт газа в Европу составляет примерно 12 млрд кубометров (в 2023г – ИФ) и это составляет половину нашего экспорта. Но с учетом географии стран (покупающих азербайджанский газ – ИФ), мы являемся паневропейским поставщиком», - сказал глава государства.

Президент считает это большим достижением. «Это приносит нам большие дивиденды. Как экономические, так и политические», - добавил он.

По его мнению поставки в будущем «зеленой» энергии из Азербайджана в Европу еще больше укрепят важность страны. «В Еврокомиссии, конечно же, это хорошо понимают», - сказал он.

При этом Алиев выразил сожаление тем фактом, то некоторые политики в Европе или не понимают этого, или же не обладают достаточной информацией. Поэтому некоторые из них после событий в регионе в сентябре 2023 года выступали с заявлением, что Европа должна приостановить газовое сотрудничество с Азербайджаном. «Такие заявления, конечно же, не укрепляют наше сотрудничество. Такое заявление сделала председатель Европарламента. Еврокомиссия никогда таких заявлений не делала, и, естественно, не сделает. Но председатель Европарламента это не маленькая должность и если она выступает с таким заявлением, то здесь есть над чем задуматься. Но сразу должен заявить, что, если по какой-либо причине эта позиция возьмет вверх, то тогда компании, которые подписали с нами долгосрочные контракты (на закупку газа – ИФ), должны будут выплатить штрафы на сотни миллионов евро, возможно даже многомиллиардные штрафы. Поэтому ответственные лица (в Европе – ИФ), делающие такие абсурдные заявления, должны быть более внимательными», - сказал Алиев.

Президент добавил, что доходы Азербайджана от экспорта нефти, значительно превышают доходы от продажи газа. «И в принципе, если представить, что сегодня у нас нет экспорта газа, то любой гражданин Азербайджана этого просто не заметит. Но, если наш газ по каким-либо причинам перестанет поступать в Европу, то тогда некоторые страны попадут в довольно тяжелое положение и это в Европе каждый должен понимать, в том числе и председатель Европарламента», - подчеркнул Алиев.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 мая 2018 года запустил Южный газовый коридор. Первоначально стоимость проекта оценивалась в $45 млрд, но реализация проекта обошлась в $33 млрд.

Основными компонентами ЮГК являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и юг Италии.

С учетом увеличения спроса на азербайджанский газ планируется расширение ЮГК за счет увеличение мощностей газопроводов TANAP и TAP для поставок в Европу минимум 20 млрд кубометров газа (к 2027 году – ИФ).

Азербайджан начал экспорт газа в Европу 31 декабря 2020 года. В настоящее время Азербайджан имеет контракты на поставку газа в 6 европейских стран: Италию, Грецию, Болгарию, Румынию, Венгрию и Сербию. При этом имеется еще группа стран, которые хотят покупать газ у Азербайджана.

Р.Ахмедов, Б.Рустамбеков