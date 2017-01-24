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Регион 24.01.2017 17:13

В сирийской правительственной делегации обвиняют Турцию в попытках затруднить достижение позитивного результата в Астане - агентство

Турецкая сторона на переговорах в Астане по Сирии чинит препятствия на пути достижения положительных результатов, заявил во вторник информационному агентству САНА источник, близкий к сирийской правительственной делегации.

"Консультации в Астане продолжаются, чтобы преодолеть все чинимые Турцией препятствия на пути достижения положительных результатов", - сказал источник.

"На встречах ясно проявилась непримиримость турецкой стороны, которая постоянно предлагает неприемлемые формулировки и ставит условия вне контекста встречи, базисом которой является соглашение о прекращении огня и стимулирование его введения на постоянной основе", - сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что между делегациями Сирии, РФ и Ирана "ведутся непрерывные неофициальные консультации".

"Существует общая трёхсторонняя воля выйти из этой встречи с положительными результатами, несмотря на чинимые турецкой стороной препятствия", - сказал источник.

Он сообщил, что в итоговом заявлении будут зафиксированы готовность оказать содействие соглашению о прекращении боевых действий и конкретный механизм контроля за его осуществлением.

"Делегация Сирийской Арабской Республики уверена в возможности достижения позитивного исхода консультаций в случае наличия готовности к этому всех участвующих на встрече сторон", - подчеркнул источник.

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Тэги: СИРИЯ, АСТАНА, ТУРЦИЯ, ПРЕПЯТСТВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]