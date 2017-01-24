В сирийской правительственной делегации обвиняют Турцию в попытках затруднить достижение позитивного результата в Астане - агентство

Турецкая сторона на переговорах в Астане по Сирии чинит препятствия на пути достижения положительных результатов, заявил во вторник информационному агентству САНА источник, близкий к сирийской правительственной делегации.

"Консультации в Астане продолжаются, чтобы преодолеть все чинимые Турцией препятствия на пути достижения положительных результатов", - сказал источник.

"На встречах ясно проявилась непримиримость турецкой стороны, которая постоянно предлагает неприемлемые формулировки и ставит условия вне контекста встречи, базисом которой является соглашение о прекращении огня и стимулирование его введения на постоянной основе", - сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что между делегациями Сирии, РФ и Ирана "ведутся непрерывные неофициальные консультации".

"Существует общая трёхсторонняя воля выйти из этой встречи с положительными результатами, несмотря на чинимые турецкой стороной препятствия", - сказал источник.

Он сообщил, что в итоговом заявлении будут зафиксированы готовность оказать содействие соглашению о прекращении боевых действий и конкретный механизм контроля за его осуществлением.

"Делегация Сирийской Арабской Республики уверена в возможности достижения позитивного исхода консультаций в случае наличия готовности к этому всех участвующих на встрече сторон", - подчеркнул источник.