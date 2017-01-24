Оппозиция Белоруссии выступает за отмену смертной казни и изменение избирательного законодательства

Депутат Палаты представителей Национального собрания Белоруссии, представитель оппозиционной Объединенной гражданской партии (ОГП) Анна Канопацкая предлагает для возвращения республике статуса спецприглашенного в ПАСЕ отменить смертную казнь и изменить избирательное законодательство.
"Рассматривая вопрос о возвращении некогда утерянного статуса в ПАСЕ, нужно помнить о первопричинах, и вместе с необходимым решением по отмене смертной казни нужно также вернуть народу Беларуси право избирать свою власть", - говорится в заявлении А.Канопацкой, которое она сделала, выступая в Страсбурге в рамках зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
По словам парламентария, в первую очередь необходимо выполнить ключевые рекомендации наблюдателей ОБСЕ, СЕ и ЕС по итогам последней избирательной кампании, касающиеся процедуры подсчета голосов, подведения итогов голосования, досрочного голосования и порядка формирования избирательных комиссий.
"Мы осознаем, что эти первоочередные шаги пока не сделают предстоящие в 2018 году выборы полностью демократичными и соответствующими обязательствам, принятым Беларусью в рамках Копенгагенского Документа. Но только принятие и обеспечение на практике в приоритетном порядке именно этих норм будет означать начало реальной демократизации электоральных кампаний в Республике Беларусь. При наличии у руководства страны политической воли сделать этот необходимый шаг до предстоящей в 2018 году очередной электоральной кампании времени более чем достаточно", - заявила она.
А.Канопацкая отметила, что парламентариям и исполнительной власти страны нужно разработать и представить календарный план мероприятий по вступлению республики в СЕ в соответствии с рекомендациями этой международной организации.
"Я убеждена, что решение белорусского вопроса находится в Минске, а не в Страсбурге, Москве или Вашингтоне. Это наша ответственность. Вместе с тем, мы адекватно оцениваем влияние внешних факторов на развитие процессов внутри Беларуси, поэтому я еще раз призываю вас к созданию широкой коалиции по главному вопросу - честные, свободные выборы по стандартам ОБСЕ. Я настоятельно рекомендую возобновить регулярные контакты депутатов ПАСЕ с представителями белорусского гражданского общества, политических партий и депутатами палаты представителей Республики Беларусь с целью получения достоверной информации о ситуации в стране", - сказала депутат.
Как сообщалось, белорусский парламент получил статус спецприглашенного в ПАСЕ в 1992 году, однако в 1997 году данный статус для республики был приостановлен.
В сентябре 2014 года президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал предложение восстановить этот статус.
Белоруссия остается единственной страной в Европе и СНГ, где сохраняется смертная казнь. В соответствии с Конституцией она применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговор суда приводится в исполнение через расстрел. Родственникам смертников, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. В соответствии с белорусским законодательством, тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а место их захоронения не сообщается.
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