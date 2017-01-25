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Дальнее зарубежье 25.01.2017 12:34

В Брюссельском регионе проведены очередные обыски в рамках борьбы против терроризма

Восемь обысков провели в среду антитеррористические подразделения полиции в Брюссельском регионе, сообщили бельгийские СМИ со ссылкой на федеральную прокуратуру.

По данным газеты "Дерньер Эр", эти обыски проходили в домах столичных коммун Моленбек, Скарбек, Андерлехт и Лакен.

Несколько человек были допрошены. Согласно публикации, речь идет о людях, либо вернувшихся из Сирии, либо намеревающихся туда отправиться.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, ТЕРРОРИЗМ, ОБЫСКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]