В Брюссельском регионе проведены очередные обыски в рамках борьбы против терроризма

Восемь обысков провели в среду антитеррористические подразделения полиции в Брюссельском регионе, сообщили бельгийские СМИ со ссылкой на федеральную прокуратуру.

По данным газеты "Дерньер Эр", эти обыски проходили в домах столичных коммун Моленбек, Скарбек, Андерлехт и Лакен.

Несколько человек были допрошены. Согласно публикации, речь идет о людях, либо вернувшихся из Сирии, либо намеревающихся туда отправиться.