Граждане Турции и России пытались незаконно вывезти из Азербайджана более $55 тыс.

Таможенники Азербайджана изъяли $55,3 тыс. у граждан Турции и России при попытке незаконного ее вывоза, сообщает сайт Государственного таможенного комитета (ГТК).

«Сотрудники Главного таможенного управления в воздушном транспорте обнаружили и изъяли незадекларированную валюту у граждан Турции и России в размере $55,3 тыс., летевших соответственно рейсами Баку-Стамбул и Баку-Москва»,- говорится в сообщении ГТК.

Согласно информации, инвалюта в размере $28,3 была обнаружена в багаже и в одежде гражданина Турции, $27 тыс. – у гражданина России.

Ф.Исазаде