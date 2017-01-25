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Бизнес и законодательство 25.01.2017 14:33

Граждане Турции и России пытались незаконно вывезти из Азербайджана более $55 тыс.

Таможенники Азербайджана изъяли $55,3 тыс. у граждан Турции и России при попытке незаконного ее вывоза, сообщает сайт Государственного таможенного комитета (ГТК).

«Сотрудники Главного таможенного управления в воздушном транспорте обнаружили и изъяли незадекларированную валюту у граждан Турции и России в размере $55,3 тыс., летевших соответственно рейсами Баку-Стамбул и Баку-Москва»,- говорится в сообщении ГТК.

Согласно информации, инвалюта в размере $28,3 была обнаружена в багаже и в одежде гражданина Турции, $27 тыс. – у гражданина России.

Ф.Исазаде

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Тэги: ВАЛЮТА, ВЫВОЗ, ПРЕСЕЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]