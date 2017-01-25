Британский премьер передаст в парламент детальный план по выводу страны из ЕС

Премьер Великобритании Тереза Мэй заявила в среду, что готова передать в парламент документ, в котором подробно описывается планируемый процесс вывода страны из Евросоюза, сообщает сайт газеты "Гардиан".

На такой шаг она готова пойти, чтобы заручиться поддержкой ряда депутатов-консерваторов, которые выразили желание ознакомиться с планом до голосования по вопросу о запуске процесса Brexit.

"Я признаю, что в палате общин есть немалый интерес к тому, чтобы изучить этот план", - сказала Т.Мэй.

Как сообщалось, во вторник Верховный суд Великобритании отказал премьер-министру Терезе Мэй в возможности запустить процесс вывода страны из ЕС без одобрения парламента.