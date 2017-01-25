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Дальнее зарубежье 25.01.2017 17:41

Британский премьер передаст в парламент детальный план по выводу страны из ЕС

Премьер Великобритании Тереза Мэй заявила в среду, что готова передать в парламент документ, в котором подробно описывается планируемый процесс вывода страны из Евросоюза, сообщает сайт газеты "Гардиан".

На такой шаг она готова пойти, чтобы заручиться поддержкой ряда депутатов-консерваторов, которые выразили желание ознакомиться с планом до голосования по вопросу о запуске процесса Brexit.

"Я признаю, что в палате общин есть немалый интерес к тому, чтобы изучить этот план", - сказала Т.Мэй.

Как сообщалось, во вторник Верховный суд Великобритании отказал премьер-министру Терезе Мэй в возможности запустить процесс вывода страны из ЕС без одобрения парламента.

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Тэги: БРИТАНИЯ, BREXIT, ПАРЛАМЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]