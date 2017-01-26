Партии нижней палаты парламента Казахстана поддержали реформу полномочий власти в стране

Представленные в мажилисе (нижней палате парламента) Казахстана все три политические партии "Нур Отан", "Ак жол" и Коммунистическая народная партия (КНПК) поддерживают инициативу президента Нурсултана Назарбаева о перераспределении полномочий между ветвями государственной власти.

"Глава государства как гарант Конституции принял историческое решение, которое демонстрирует политическую стабильность общества, уверенную экономическую поступь развития нашей страны и, главное, верность стратегическим целям будущего нации, определенными в программном документе "Казахстан - 2050", - заявил первый заместитель председателя партии "Нур Отан" Мухтар Кул-Мухаммед в обращении, опубликованном в четверг на сайте партии.

Он отметил, что "большие преобразования предусматривают значительное повышение не только полномочий, но и ответственности парламента и правительства республики за принимаемые ими решения".

"При этом в Казахстане сохраняется сильная президентская власть, что позволит обеспечить стабильность и единство народа, порядок и согласованное функционирование всех ветвей государственной власти, а также надежную защиту конституционных прав граждан, наших государственных границ и обороноспособности страны", - считает М.Кул-Мухаммед.

В свою очередь партия "Ак жол" заявила, что тоже поддерживает инициативу президента по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти.

"Демократическая партия "Ак жол" выражает действенную поддержку историческим решениям первого президента, направленным на укрепление демократических институтов, развитие парламентаризма и ответственности государственных органов перед народом", - подчеркивается в заявлении парторганизации.

Инициативу поддержали и коммунисты.

"Я, будучи депутатом, понимаю значение повышения статуса парламента и расширения компетенции правительства. Меня порадовала рекомендация выноса проекта данной реформы на всенародное обсуждение. Следует одобрить демократическое направление, которое Казахстан выбрал с первых лет независимости", - заявил секретарь Центрального комитета КНПК, депутат фракции "Народные коммунисты" Айкын Конуров в своем обращении, опубликованном на сайте КНПК.

В среду президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в специальном обращении объявил о предстоящей в стране реформе по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти, основная суть которой состоит в том, что президент передаст ряд своих полномочий парламенту и правительству.