Мексика не будет платить за стену на границе с США - президент Пенья Ньето

Президент Мексики Пенья Энрике Ньето выразил сожаление в связи с решением президента США Дональда Трампа возвести стену на их общей границе - соответствующий указ был подписан в среду, сообщает The Hill.
"Мексика не верит в стены. Я неоднократно повторял, что Мексика не будет платить ни за какую стену", - сказал мексиканский президент в телеобращении к нации, отметив, что Белый дом принял это решение в тот момент, когда между странами начались переговоры о новых правилах сотрудничества, безопасности и миграции.
При этом от запланированного на 31 января визита в США Э.Пенья Ньето пока не отказался, несмотря на то, что его призвали к этому некоторые мексиканские политики. Представители президента также продолжат переговоры об изменении условий Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA).
Конгресс заблокирует выделение средств на строительство стены на границе США с Мексикой, заявил спикер палаты представителей американского конгресса Пол Райан в интервью телеканалу MSNBC.
По его словам, заявленная цена проекта - от $8 млрд до $14 млрд - "примерно верна". Между тем многие эксперты считают, что оценка занижена.
Вместе с тем, он отметил, что "есть другие пути заставить Мексику платить", чего добивается президент Дональд Трамп, стремящийся сократить приток нелегальных мексиканских иммигрантов.
Д.Трамп в интервью ABC News в среду утверждал, что Мексика "абсолютно, на 100%", возместит США стоимость стены. "Мы начнем эти переговоры довольно скоро. И нам - в какой-то форме - возместит расходы Мексика", - заявил Д.Трамп.
Как один из вариантов он предлагал удерживать часть денежных переводов, которые мексиканские мигранты отправляют домой. Эта сумма составляет около $25 млрд в год.
Как сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, такая защитная стена ограничит "наплыв наркотиков, преступности и незаконных иммигрантов" в США.
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