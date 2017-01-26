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В ЕС намерены продолжать строить циркулярную экономику

Европейский союз (ЕС) предпринял новые шаги по пути развития циркулярной экономики (экономики с многооборотным использованием продукции).

"Построение циркулярной экономики в Европе - это один из важнейших приоритетов нынешнего состава Комиссии, мы добились хорошего прогресса и планируем новые проекты в 2017 году", - объявил на пресс-конференции первый зампред Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс.

"Мы замыкаем цикл проектирования, производства, потребления и управления отходами, создавая тем самым зеленую, многооборотную и конкурентоспособную (экономику) Европы", - отметил он.

В четверг на пресс-конференции в Еврокомиссии были представлены отчет о первых результатах принятого в декабре 2015 года плана действий и директива для стран-членов ЕС о преобразовании отходов в энергию. На пресс-конференции также было объявлено о создании платформы финансовой поддержки проекта Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), предложены изменения в законодательство ЕС, регулирующее использование некоторых опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании.

Как отмечается в коммюнике ЕК, циркулярная экономика обеспечивает значительную экономию энергии и серьезные экологические преимущества. Она создает рабочие места и возможности для социальной интеграции. Проект тесно связан с основными приоритетами ЕС по занятости и экономическому и росту, инвестициям, социальной повестке дня и инновациям в производстве.

Зампред ЕК Юрки Катайнен, который курирует вопросы занятости, инвестиций и конкурентоспособности, на той же пресс-конференции подчеркнул, что цель Брюсселя - направить инвестиции, как государственные, так и частные, в циркулярную экономику, что очень часто означает создание новой бизнес-модели, инновационных способов финансирования.

"Циркулярная экономика - это важный элемент модернизации европейской экономики, и мы на верном пути к этому устойчивому изменению (экономической модели)", - сказал он.

Вице-президент ЕИБ Джонатан Тэйлор заявил о готовности главного кредитного учреждения ЕС содействовать "зеленой" модернизации европейской экономики. На основе банка будет создана платформа финансироваания, которая объединит собственно ЕИБ, Еврокомиссию, национальные банки развития, институциональных инвесторов и других заинтересованных игроков.

Она будет повышать уровень информированности о циркулярной экономике, об инвестиционных возможностях, распространять передовой опыт среди потенциальных промоторов, анализировать проекты и их финансовые потребности.

Он отметил, что ЕИБ - крупнейший в мире кредитор проектов в области климата и устойчивого развития. В прошлом году для них выделено 19 млрд евро. Нынешний план финансирования опирается на динамику Инвестиционного плана для Европы ("плана Юнкера"), в рамках которого к концу прошлого года мобилизовано 164 млрд евро инвестиций.

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Тэги: ЕС, ЭКОНОМИКА, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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