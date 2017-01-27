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СНГ 27.01.2017 09:41

В Киргизии обнародован текст измененной Конституции

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал указ об обнародовании официального текста Конституции республики с учетом принятых на референдуме 11 декабря 2016 года изменений.

Церемония подписания указа и обнародование официального текста Основного закона Киргизии прошла в пятницу. Указ был подписан А.Атамбаевым публично в присутствии представителей парламентских фракций, выступивших летом прошлого года с инициативой внесения изменений в Конституцию.

Принятые поправки усиливают полномочия премьер-министра Киргизии за счет предоставления ему права решать кадровые вопросы, сохранять депутатский мандат при переходе на работу в правительство. Изменения также ужесточают условия выхода фракций из коалиции и правила работы судей, вводя для них понятие безупречности, следить за которой будет Дисциплинарная комиссия. Кроме того, поправки предусматривают реформу органов прокуратуры.

Помимо этого, вносимые изменения устанавливают равенство всех международных договоров, убирают норму об обязательном исполнении решений международных органов по правам человека. В действующем Основном законе соглашения в области прав человека имеют приоритет над другими подписанными международными документами.

Кроме того, инициаторы решили уточнить понятие семьи, которая в соответствии с предлагаемыми изменениями "может быть создана на основе добровольного союза мужчины и женщины", тогда как в действующей Конституции речь идет просто о "лицах, достигших брачного возраста".

Всего в Конституцию внесено 36 изменений в 24 главы и в преамбулу. При этом не все поправки вступили в силу после принятия закона на референдуме 11 декабря 2016 года. Часть изменений, касающихся полномочий премьер-министра, парламента и принципах функционирования парламентской коалиции начнут действовать только 1 декабря 2017 года.

В Киргизии не все политические силы поддержали конституционный референдум, а предложенная в июле реформа привела к серьезным политическим разногласиям между политиками и распаду в октябре прошлого года коалиции парламентского большинства.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КОНСТИТУЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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