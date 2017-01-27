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Транспорт и связь 27.01.2017 12:13

Azeravtoyol завершил строительство автомобильной дороги Сабунчи-Раманы

ОАО «Azeravtoyol» завершило строительство автомобильной дороги Сабунчи-Раманы, говорится в сообщении общества.«Протяженность двухполосной дороги составляет 5,7 км, ширина проезжей части – 9 метров, ширина тротуаров – 1,5 метра. В рамках проекта асфальтировано 60 тыс. кв. метров территории дороги, а также установлено 6426 погонных метров новых бордюров, обустроены тротуары, создана новая система освещения», - отмечается в сообщении.

По данным общества, строительство дороги Сабунчи-Раманы позволяет существенно облегчить, как передвижение 44 тыс. человек, проживающих в этих двух населенных пунктах, так и движение грузового и пассажирского транспорта.
Как сообщалось, распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 3 ноября 2016 года на строительство на строительства автомобильной дороги Сабунчу-Раманы из госбюджета было выделено 1,6 млн манатов.

Н.Аббасова

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Тэги: ДОРОГА, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]