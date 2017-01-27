Azeravtoyol завершил строительство автомобильной дороги Сабунчи-Раманы

ОАО «Azeravtoyol» завершило строительство автомобильной дороги Сабунчи-Раманы, говорится в сообщении общества.«Протяженность двухполосной дороги составляет 5,7 км, ширина проезжей части – 9 метров, ширина тротуаров – 1,5 метра. В рамках проекта асфальтировано 60 тыс. кв. метров территории дороги, а также установлено 6426 погонных метров новых бордюров, обустроены тротуары, создана новая система освещения», - отмечается в сообщении.
По данным общества, строительство дороги Сабунчи-Раманы позволяет существенно облегчить, как передвижение 44 тыс. человек, проживающих в этих двух населенных пунктах, так и движение грузового и пассажирского транспорта.
Как сообщалось, распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 3 ноября 2016 года на строительство на строительства автомобильной дороги Сабунчу-Раманы из госбюджета было выделено 1,6 млн манатов.
Н.Аббасова
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