В администрации Трампа, возможно, готовятся отменить антироссийские санкции - журналист

Журналист издания "Политико" Сьюзан Глассер сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа, вероятно, готовится в одностороннем порядке снять санкции, существующие в отношении РФ.
"Слышала, что в администрации Трампа циркулирует проект указа об ослаблении антироссийских санкций. Будет ли это утверждено до назначения (Рекса) Тиллерсона госсекретарем?", - написала она в своем "Твиттере".
В следующем "твите" она уточнила: "Несколько источников сообщили, что предложенный указ предполагает снятие санкций в одностороннем порядке".
Из сообщений С.Глассер неясно, идет ли речь об отмене всех ограничительных мер или только об ослаблении санкционного режима.
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