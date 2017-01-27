В администрации Трампа, возможно, готовятся отменить антироссийские санкции - журналист

Журналист издания "Политико" Сьюзан Глассер сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа, вероятно, готовится в одностороннем порядке снять санкции, существующие в отношении РФ.

"Слышала, что в администрации Трампа циркулирует проект указа об ослаблении антироссийских санкций. Будет ли это утверждено до назначения (Рекса) Тиллерсона госсекретарем?", - написала она в своем "Твиттере".

В следующем "твите" она уточнила: "Несколько источников сообщили, что предложенный указ предполагает снятие санкций в одностороннем порядке".

Из сообщений С.Глассер неясно, идет ли речь об отмене всех ограничительных мер или только об ослаблении санкционного режима.