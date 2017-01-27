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Дальнее зарубежье 27.01.2017 17:13

В Барселоне планируют запретить строительство новых отелей, чтобы снизить количество туристов

Власти Барселоны могут принять закон, ограничивающий количество мест для туристов в объектах размещения и запрещающий строительство новых отелей, сообщает в пятницу The Guardian.

Такое решение связано с возрастающим турпотоком, который доставляет неудобства местным жителям. По данным издания, в прошлом году город с 1,6 млн населения посетили 32 млн туристов.

Общественные организации и жители Барселоны организуют акции протеста, требуя остановить спекуляцию недвижимостью, которая приводит к росту цен для самих горожан. Они также заявляют, что работа в туристической отрасли слишком низко оплачивается, отмечает издание.

Новый закон ограничит количество мест, предлагаемых отелями и апартаментами, а также наложит мораторий на строительство новых отелей и выдачу лицензий на туристические квартиры.

По оценке экспертов, в Барселоне сейчас 75 тыс. мест в гостиницах и около 50 тыс. в лицензированных туристических квартирах, причем еще столько же мест в квартирах предлагается нелегально.

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Тэги: ИСПАНИЯ, БАРСЕЛОНА, ОТЕЛИ, ТУРИСТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]