В Барселоне планируют запретить строительство новых отелей, чтобы снизить количество туристов

Власти Барселоны могут принять закон, ограничивающий количество мест для туристов в объектах размещения и запрещающий строительство новых отелей, сообщает в пятницу The Guardian.
Такое решение связано с возрастающим турпотоком, который доставляет неудобства местным жителям. По данным издания, в прошлом году город с 1,6 млн населения посетили 32 млн туристов.
Общественные организации и жители Барселоны организуют акции протеста, требуя остановить спекуляцию недвижимостью, которая приводит к росту цен для самих горожан. Они также заявляют, что работа в туристической отрасли слишком низко оплачивается, отмечает издание.
Новый закон ограничит количество мест, предлагаемых отелями и апартаментами, а также наложит мораторий на строительство новых отелей и выдачу лицензий на туристические квартиры.
По оценке экспертов, в Барселоне сейчас 75 тыс. мест в гостиницах и около 50 тыс. в лицензированных туристических квартирах, причем еще столько же мест в квартирах предлагается нелегально.
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