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Транспорт и связь 30.01.2017 22:06

Назарбаев распорядился повысить к 2020г доходы от транзитных перевозок в 5,5 раза - до $4 млрд в год

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству обеспечить свободу транзита грузов и к 2020 году увеличить доходы от транзитных перевозок до $4 млрд в год.

"Поручаю правительству к 2020 году обеспечить увеличение годового объема транзитных перевозок в 7 раз для грузов, перевозимых контейнерами - до 2 млн контейнеров; в 4 раза для пассажирских перевозок воздушным транспортом - до 1,6 млн транзитных пассажиров. Необходимо повысить доходы от транзитных перевозок в 5,5 раза - до $4 млрд в год", - сказал Н.Назарбаев в своем ежегодном послании народу Казахстана.

Текст послания опубликован в понедельник на официальном сайте главы государства.

"В текущем году будет охвачено работами по строительству и реконструкции 4 400 километров автодорог республиканского значения. Из них до конца года будет введено не менее 600 километров с поэтапным внедрением платности. Для полного раскрытия транспортного и транзитного потенциала страны нужна координация с соседними странами. Необходимо обеспечить свободу транзита грузов, создание и модернизацию транспортных коридоров. Особое внимание нужно уделить управлению транспортной инфраструктурой, повышению уровня сервиса и устранению административных барьеров", - отметил президент.

"В связи с увеличением объемов перевозок по Транскаспийскому коридору необходимо приступить к реализации второй фазы строительства порта Курык - автомобильного перехода", - добавил он.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ГРУЗЫ, ТРАНЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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