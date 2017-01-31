Импорт кондиционеров в Азербайджан за 11 месяцев увеличился в 5,3 раза

Импорт кондиционеров в Азербайджан за 11 месяцев 2016 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2015 года в 5,3 раза - до 77,572 тыс. единиц, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

"Общая стоимость импортированных в республику в отчетном периоде кондиционеров оценивается в $18 млн 982,1 тыс. (рост в 7,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2015 года)", - отметили в ведомстве.

В январе-ноябре также наблюдалось резкое увеличение импорта в Азербайджан расчетных машин, блоков и установок. В частности, за 11 месяцев 2016 года их импортировано в Азербайджан 210,4 тыс. единиц (рост в 3,2 раза) на сумму $43 млн 778,3 тыс.

Кроме этого, в январе-ноябре 2016 года в 2,1 раза – до 84,78 тыс. единиц увеличился импорт в Азербайджан стиральных машин, общая стоимость которых оценивается в $15 млн 40,1 тыс. (рост в 2,6 раза).

Н.Аббасова