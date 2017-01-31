В Баку проходит встреча глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Катара

Главы МИД Азербайджана и Катара Эльмар Мамедъяров и Шейх Мухаммед бин Абдурахман Ат-Тани проводят во вторник встречу в Баку.

На встрече обсуждаются вопросы развития двустороннего сотрудничества, в том числе регионального и международного.

Ожидается, что после завершения встречи тет-а-тет стороны продолжат обсуждения в расширенном формате.

Ф.Исазаде