В Баку проходит встреча глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Катара

Главы МИД Азербайджана и Катара Эльмар Мамедъяров и Шейх Мухаммед бин Абдурахман Ат-Тани проводят во вторник встречу в Баку.
На встрече обсуждаются вопросы развития двустороннего сотрудничества, в том числе регионального и международного.
Ожидается, что после завершения встречи тет-а-тет стороны продолжат обсуждения в расширенном формате.
Ф.Исазаде
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