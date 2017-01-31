Azer-Turk Bank в 2016г сократил активы на 29%

Азербайджано-турецкий «Azer-Turk Bank» сократил в 2016 году активы на 29,2% - до 475 млн 794,22 тыс. манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

Кредитный портфель на 1 января 2017 года составил 150 млн 162,16 тыс. манатов (спад в 2,7 раза), в том числе объем потребкредитов – 31 млн 453,12 тыс. манатов (рост на 1,5%).

Обязательства банка равны 414 млн 903,58 тыс. манатов (спад на 33%).

Депозиты в банке на начало 2017 года составили 267 млн 976,6 тыс. манатов (рост на 10,3%), в том числе вклады населения – 135 млн 954,29 тыс. манатов (спад на 23,07%).

Капитал банка на 1 января 2017 года равен 57 млн 683,82 тыс. манатов (рост на 13,3%), уставный капитал – 50 млн манатов (не изменился).

Чистая прибыль банка по итогам деятельности в 2016 году составила 7 млн 337,82 тыс. манатов.

Azer-Turk Bank создан в мае 1995 года и входит в десятку ведущих банков страны. Основным акционером является Госкомитет по имущественным вопросам Азербайджана (75%). Акционерами банка также являются турецкий Ziraat Bank, азербайджанская перестраховочная компания «AzRe Tekrarsigorta» и азербайджанская специализированная компания по страхованию жизни «Qala Heyat Sigorta».

А.Ахундов