Киев попросил Facebook ввести антифейковые механизмы в украинском сегменте

Министерство информационной политики (МИП) Украины обратилось к администрации социальной сети Facebook с просьбой о введении антифейкових механизмов в украинском сегменте социальной сети, сообщает пресс-служба ведомства.

"Мы проанализировали Интернет-пространство, учитывая запросы пользователей, обратились к руководству социальной сети Facebook с просьбой разработать механизм борьбы с фейковыми новостями для украинцев по аналогии с другими странами. В свою очередь, МИП готово содействовать процессу по указаниям администрации сети", - сказал министр информационной политики Юрий Стець.

По его словам, социальная сеть Facebook приобретает все большую популярность среди пользователей в Украине, а также является источником информации и для многих СМИ, поэтому украинцы, в свою очередь, имеют право получать точную и правдивую информацию в ней.

В сообщении ведомства отмечается, что недавно администрация Facebook анонсировала введение антифейковых механизмов в США и Германии. Они будут предоставлять пользователям возможность помечать новости как ненадежные для дальнейшего их рассмотрения специализированным агентством.