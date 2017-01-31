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СНГ 31.01.2017 18:12

Киев попросил Facebook ввести антифейковые механизмы в украинском сегменте

Министерство информационной политики (МИП) Украины обратилось к администрации социальной сети Facebook с просьбой о введении антифейкових механизмов в украинском сегменте социальной сети, сообщает пресс-служба ведомства.

"Мы проанализировали Интернет-пространство, учитывая запросы пользователей, обратились к руководству социальной сети Facebook с просьбой разработать механизм борьбы с фейковыми новостями для украинцев по аналогии с другими странами. В свою очередь, МИП готово содействовать процессу по указаниям администрации сети", - сказал министр информационной политики Юрий Стець.

По его словам, социальная сеть Facebook приобретает все большую популярность среди пользователей в Украине, а также является источником информации и для многих СМИ, поэтому украинцы, в свою очередь, имеют право получать точную и правдивую информацию в ней.

В сообщении ведомства отмечается, что недавно администрация Facebook анонсировала введение антифейковых механизмов в США и Германии. Они будут предоставлять пользователям возможность помечать новости как ненадежные для дальнейшего их рассмотрения специализированным агентством.

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Тэги: УКРАИНА, FACEBOOK, ФЕЙК, ЗАЩИТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az